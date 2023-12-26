На Дніпропетровщині сталася масштабна ДТП за участю шести авто — є поранені

ДТП у Дніпропетровській області. Фото: ДСНС

Сьогодні вранці поблизу села Василівка Дніпровського району Дніпропетровської області трапилася масштабна ДТП за участю шести автомобілів. Внаслідок аварії постраждали шестеро людей.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Дніпропетровській області.

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Як відомо, сьогодні вранці до рятувальників надійшло повідомлення про ДТП поблизу Василівки Солонянської селищної територіальної громади Дніпровського району. Зіткнулися шість автівок, з яких одна вантажівка.

ДТП у Дніпропетровській області. Фото: ДСНС

ДТП у Дніпропетровській області. Фото: ДСНС

ДТП у Дніпропетровській області. Фото: ДСНС

ДТП у Дніпропетровській області. Фото: ДСНС

ДТП у Дніпропетровській області. Фото: ДСНС 1 / 5

"Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди отримали травми шестеро людей, троє з них госпіталізували працівники екстреної медичної допомоги до лікувального закладу", — йдеться у повідомленні.

Рятувальники здійснили комплекс заходів щодо запобігання виникнення пожежі. До місця виклику залучили чотири рятувальники та одну одиниця техніки.

Нагадаємо, пізно ввечері 24 грудня на трасі "Тернопіль — Львів — Рава-Руська" сталася аварія за участі легкового автомобіля. Водій легковика марки "Ауді" скоїв наїзд на пішохода, який загинув на місці.

Також ми писали, що увечері 24 грудня на Броварському проспекті у Києві сталася ДТП. П'яний водій врізався в інше авто, внаслідок чого є постраждалий.