В Днепропетровской области произошло масштабное ДТП с участием шести авто — есть раненые
Сегодня утром вблизи села Васильевка Днепровского района Днепропетровской области произошло масштабное ДТП с участием шести автомобилей. В результате аварии пострадали шесть человек.
Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
Масштабное ДТП в Днепропетровской области: детали трагедии
Как известно, сегодня утром спасателям поступило сообщение о ДТП вблизи Васильевки Солонянской поселковой территориальной громады Днепровского района. Столкнулись шесть автомобилей, из которых один грузовик.
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ДТП в Днепропетровской области. Фото: ГСЧС
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ДТП в Днепропетровской области. Фото: ГСЧС
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ДТП в Днепропетровской области. Фото: ГСЧС
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ДТП в Днепропетровской области. Фото: ГСЧС
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ДТП в Днепропетровской области. Фото: ГСЧС
"В результате дорожно-транспортного происшествия получили травмы шесть человек, трое из них госпитализировали работники экстренной медицинской помощи в лечебное учреждение", — говорится в сообщении.
Спасатели предприняли комплекс мер по предотвращению возникновения пожара. К месту вызова привлекли четыре спасателя и одну единица техники.
Напомним, поздно вечером 24 декабря на трассе "Тернополь — Львов — Рава-Русская" произошла авария с участием легкового автомобиля. Водитель легковушки марки "Ауди" совершил наезд на погибшего на месте пешехода.
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