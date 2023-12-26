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В Днепропетровской области произошло масштабное ДТП с участием шести авто — есть раненые

26 декабря 2023 11:14
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Днепропетровской области произошло масштабное ДТП с участием шести авто — есть раненые
ДТП в Днепропетровской области. Фото: ГСЧС
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Сегодня утром вблизи села Васильевка Днепровского района Днепропетровской области произошло масштабное ДТП с участием шести автомобилей. В результате аварии пострадали шесть человек.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

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Как известно, сегодня утром спасателям поступило сообщение о ДТП вблизи Васильевки Солонянской поселковой территориальной громады Днепровского района. Столкнулись шесть автомобилей, из которых один грузовик.

  • ДТП в Днепропетровской области. Фото: ГСЧС
  • ДТП в Днепропетровской области. Фото: ГСЧС
  • ДТП в Днепропетровской области. Фото: ГСЧС
  • ДТП в Днепропетровской области. Фото: ГСЧС
  • ДТП в Днепропетровской области. Фото: ГСЧС
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"В результате дорожно-транспортного происшествия получили травмы шесть человек, трое из них госпитализировали работники экстренной медицинской помощи в лечебное учреждение", — говорится в сообщении.

Спасатели предприняли комплекс мер по предотвращению возникновения пожара. К месту вызова привлекли четыре спасателя и одну единица техники.

Напомним, поздно вечером 24 декабря на трассе "Тернополь — Львов — Рава-Русская" произошла авария с участием легкового автомобиля. Водитель легковушки марки "Ауди" совершил наезд на погибшего на месте пешехода.

Также мы писали, что вечером 24 декабря на Броварском проспекте в Киеве произошло ДТП. Пьяный водитель врезался в другой автомобиль, в результате чего есть пострадавший.

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