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На Дніпропетровщині стався обвал ґрунту, рятувальники дістали тіло

18 грудня 2023 20:58
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
На Дніпропетровщині стався обвал ґрунту, рятувальники дістали тіло
Рятувальники вилучають тіло з-під землі. Фото: ДСНС
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Павлограді Дніпропетровської області стався обвал ґрунту вдень 18 грудня. Внаслідок цього загинула людина, яку засипало землею на глибині трьох метрів.

Про це повідомляє ДСНС Дніпропетровщини.

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Обвал ґрунту у Павлограді 18 грудня

Так, під час проведення земляних робіт працівниками комунального підприємства на вулиці Дніпровській у місті Павлоград стався зсув ґрунту.

Внаслідок цього людину засипало землею на глибині трьох метрів.

Рятувальники зняли шар ґрунту та вилучили тіло чоловіка 1970 року народження, його передали працівникам Нацполіції.

Зазначається, що до місця події залучали 13 рятувальників та дві одиниці техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

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Скриншот допису ДСНС

Нагадаємо, що в Одеській області рятувальники вилучили з каналу легковий автомобіль з людьми. Відомо, що від обмороження пасажири машини померли у водоймі. 

Також ми писали, що у Київській області ввечері 16 грудня загорілася кабіна вантажівки. Під час гасіння пожежі всередині було виявлено тіло чоловіка.

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