На Днепропетровщине произошел обвал грунта, спасатели достали тело

Спасатели изымают тело из-под земли. Фото: ГСЧС

В Павлограде Днепропетровской области произошел обвал почвы днем 18 декабря. В результате погиб человек, которого засыпало землей на глубине трех метров.

Об этом сообщает ГСЧС Днепропетровщины.

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Обрушение почвы в Павлограде 18 декабря

Так, во время проведения земляных работ работниками коммунального предприятия по улице Днепровской в городе Павлоград произошел оползень.

В результате этого человека засыпало землей на глубине трех метров.

Спасатели сняли слой почвы и изъяли тело мужчины 1970 года рождения, его передали работникам Нацполиции.

К месту происшествия привлекали 13 спасателей и две единицы техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Скриншот поста ГСЧС

Напомним, что в Одесской области спасатели изъяли из канала легковой автомобиль с людьми. Известно, что от обморожения пассажиры машины скончались в водоеме.

Также мы писали, что в Киевской области вечером 16 декабря загорелась кабина грузовика. Во время тушения пожара внутри было обнаружено тело мужчины.