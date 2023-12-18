На Днепропетровщине произошел обвал грунта, спасатели достали тело
В Павлограде Днепропетровской области произошел обвал почвы днем 18 декабря. В результате погиб человек, которого засыпало землей на глубине трех метров.
Об этом сообщает ГСЧС Днепропетровщины.
Обрушение почвы в Павлограде 18 декабря
Так, во время проведения земляных работ работниками коммунального предприятия по улице Днепровской в городе Павлоград произошел оползень.
В результате этого человека засыпало землей на глубине трех метров.
Спасатели сняли слой почвы и изъяли тело мужчины 1970 года рождения, его передали работникам Нацполиции.
К месту происшествия привлекали 13 спасателей и две единицы техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
Напомним, что в Одесской области спасатели изъяли из канала легковой автомобиль с людьми. Известно, что от обморожения пассажиры машины скончались в водоеме.
Также мы писали, что в Киевской области вечером 16 декабря загорелась кабина грузовика. Во время тушения пожара внутри было обнаружено тело мужчины.
Читайте Новини.LIVE!