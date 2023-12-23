На Донеччині палає російський склад з паливом
У тимчасово окупованому Іловайську, що на Донеччині сталася масштабна пожежа. Сталася загоряння на російському складі з паливом.
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
Пожежа на паливному складі на Донеччині
Очевидці повідомляють, що над Іловайськом підіймається густий дим. Це сталося внаслідок пожежі на російському складі паливно-мастильних матеріалів. Наразі причини та обставини загоряння не відомі.
"В окупованому Іловайську непогано прикурили нафтосховище окупантів", — написав Андрющенко.
Нагадаємо, у російському місті Ставрополь сталося загоряння на складі з меблями. Пожежа відбулася у виробничій будівлі на площі 400 квадратних метрів.
Додамо, у російській столиці Москві сталася пожежа на заводі. Як відомо, він займається виготовленням електротехнічного обладнання.
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