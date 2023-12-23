На Донеччині палає російський склад з паливом

Дим в повітрі внаслідок пожежі на складі з паливом. Фото: донецькі телеграм-канали

У тимчасово окупованому Іловайську, що на Донеччині сталася масштабна пожежа. Сталася загоряння на російському складі з паливом.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

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Очевидці повідомляють, що над Іловайськом підіймається густий дим. Це сталося внаслідок пожежі на російському складі паливно-мастильних матеріалів. Наразі причини та обставини загоряння не відомі.

"В окупованому Іловайську непогано прикурили нафтосховище окупантів", — написав Андрющенко.

Дим у повітрі внаслідок пожежі. Фото: Петро Андрющенко

Повідомлення про пожежу. Фото: скриншот допису Андрющенка

Нагадаємо, у російському місті Ставрополь сталося загоряння на складі з меблями. Пожежа відбулася у виробничій будівлі на площі 400 квадратних метрів.

Додамо, у російській столиці Москві сталася пожежа на заводі. Як відомо, він займається виготовленням електротехнічного обладнання.