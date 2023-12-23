На Донетчине горит российский склад с топливом
Во временно оккупированном Иловайске на Донетчине произошел масштабный пожар. Случилось возгорание на российском складе с топливом.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
Пожар на топливном складе Донецкой области
Очевидцы сообщают, что над Иловайском поднимается густой дым. Это произошло в результате пожара на российском складе горюче-смазочных материалов. Пока причины и обстоятельства возгорания не известны.
"В оккупированном Иловайске неплохо прикурили нефтехранилище оккупантов", — написал Андрющенко.
Напомним, в российском городе Ставрополь произошло возгорание на складе с мебелью. Пожар произошел в производственном здании на площади 400 квадратных метров.
Добавим, в российской столице Москве произошел пожар на заводе. Как известно, он занимается изготовлением электротехнического оборудования.
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