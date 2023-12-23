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На Донетчине горит российский склад с топливом

23 декабря 2023 14:38
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
На Донетчине горит российский склад с топливом
Дым в воздухе в результате пожара на складе с топливом. Фото: донецкие телеграмм-каналы
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Во временно оккупированном Иловайске на Донетчине произошел масштабный пожар. Случилось возгорание на российском складе с топливом.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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Очевидцы сообщают, что над Иловайском поднимается густой дым. Это произошло в результате пожара на российском складе горюче-смазочных материалов. Пока причины и обстоятельства возгорания не известны.

"В оккупированном Иловайске неплохо прикурили нефтехранилище оккупантов", — написал Андрющенко.

Дым в воздухе в результате пожара
Дым в воздухе в результате пожара. Фото: Петр Андрющенко
Сообщение о пожаре
Уведомление о пожаре. Фото: скриншот сообщения Андрющенко

Напомним, в российском городе Ставрополь произошло возгорание на складе с мебелью. Пожар произошел в производственном здании на площади 400 квадратных метров.

Добавим, в российской столице Москве произошел пожар на заводе. Как известно, он занимается изготовлением электротехнического оборудования.

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