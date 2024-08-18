Вибухи у Мирнограді на Донеччині 18 серпня — є постраждалі

На Донеччині пролунали вибухи — через ворожу атаку постраждали літні жінки
Російська армія та бойовики "ДНР" у неділю, 18 серпня, обстріляли Мирноград Донецької області. Внаслідок ворожої атаки загинула літня людина, ще одна зазнала поранень.
Про це заявив глава Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Окупанти обстріляли Мирноград
За його словами, ворог зранку скоїв по місту артилерійський удар, внаслідок чого поцілили у приватний будинок.
"Загинула жінка 1941 року народження, поранено 56-річну жінку. Пошкоджено три будинки", — написав Філашкін та вчергове закликав до евакуації з регіону.
Ситуація на Донеччині — як виїхати з регіону
Зауважимо, що раніше мер Мирнограда Юрій Третяк заявив, що російська армія та терористи "ДНР" підійшли на відстань у шість кілометрів до міста, тоді як у ньому досі лишаються близько 20 тисяч людей.
В подібній ситуації опинився й Покровськ, бо до цього про евакуацію з міста заявив мер міста Сергій Добряк. Таким чином, всі, хто хоче евакуюватися, можуть звернутися за телефонами:
- контактний центр Покровської МВА: 0-800-300-101;
- волонтери БФ "Схід SOS": евакуація з дітьми, тяжкохворими та маломобільними особами із розселенням, з домашніми улюбленцями: 0-800-332-614 з понеділка по суботу з 08.00 до 18.00;
- волонтери ГО "Проліска" для супроводу тяжкохворих з медичним персоналом: 093-202-22-32 та 096-404-10-34.
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