Вибухи у Мирнограді на Донеччині 18 серпня — є постраждалі

Наслідки обстрілу Мирнограда. Фото: Telegram Вадима Філашкіна

Російська армія та бойовики "ДНР" у неділю, 18 серпня, обстріляли Мирноград Донецької області. Внаслідок ворожої атаки загинула літня людина, ще одна зазнала поранень.

Про це заявив глава Донецької ОВА Вадим Філашкін.

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За його словами, ворог зранку скоїв по місту артилерійський удар, внаслідок чого поцілили у приватний будинок.

"Загинула жінка 1941 року народження, поранено 56-річну жінку. Пошкоджено три будинки", — написав Філашкін та вчергове закликав до евакуації з регіону.

Скриншот допису Філашкіна

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Зауважимо, що раніше мер Мирнограда Юрій Третяк заявив, що російська армія та терористи "ДНР" підійшли на відстань у шість кілометрів до міста, тоді як у ньому досі лишаються близько 20 тисяч людей.

В подібній ситуації опинився й Покровськ, бо до цього про евакуацію з міста заявив мер міста Сергій Добряк. Таким чином, всі, хто хоче евакуюватися, можуть звернутися за телефонами: