Взрывы в Мирнограде Донецкой области 18 августа — есть пострадавшие

Последствия обстрела Мирнограда. Фото: Telegram Вадима Филашкина

Российская армия и боевики "ДНР" в воскресенье, 18 августа, обстреляли Мирноград Донецкой области. В результате вражеской атаки погиб пожилой человек, еще один получил ранения.

Об этом заявил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

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По его словам, враг с утра совершил по городу артиллерийский удар, в результате чего попали в частный дом.

"Погибла женщина 1941 года рождения, ранена 56-летняя женщина. Повреждены три дома", — написал Филашкин, и в очередной раз призвал к эвакуации из региона.

Скриншот сообщения Филашкина

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Заметим, что ранее мэр Мирнограда Юрий Третьяк заявил, что российская армия и террористы "ДНР" подошли на расстояние в шесть километров до города, тогда как в нем до сих пор остаются около 20 тысяч человек.

В подобной ситуации оказался и Покровск, потому что об эвакуации из города заявил мэр города Сергей Добряк. Таким образом, все, кто хочет эвакуироваться, могут обратиться за телефонами: