Взрывы в Мирнограде Донецкой области 18 августа — есть пострадавшие

В Донецкой области раздались взрывы — из-за вражеской атаки пострадали пожилые женщины
Российская армия и боевики "ДНР" в воскресенье, 18 августа, обстреляли Мирноград Донецкой области. В результате вражеской атаки погиб пожилой человек, еще один получил ранения.
Об этом заявил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.
Оккупанты обстреляли Мирноград
По его словам, враг с утра совершил по городу артиллерийский удар, в результате чего попали в частный дом.
"Погибла женщина 1941 года рождения, ранена 56-летняя женщина. Повреждены три дома", — написал Филашкин, и в очередной раз призвал к эвакуации из региона.
Ситуация в Донецкой области – как выехать из региона
Заметим, что ранее мэр Мирнограда Юрий Третьяк заявил, что российская армия и террористы "ДНР" подошли на расстояние в шесть километров до города, тогда как в нем до сих пор остаются около 20 тысяч человек.
В подобной ситуации оказался и Покровск, потому что об эвакуации из города заявил мэр города Сергей Добряк. Таким образом, все, кто хочет эвакуироваться, могут обратиться за телефонами:
- контактный центр Покровской МВА: 0-800-300-101 ;
- волонтеры БФ "Восток SOS": эвакуация с детьми, тяжелобольными и маломобильными лицами с расселением, с домашними питомцами: 0-800-332-614 с понедельника по субботу с 08.00 до 18.00;
- волонтеры ОО "Пролісок" для сопровождения тяжелобольных с медицинским персоналом: 093-202-22-32 и 096-404-10-34 .
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