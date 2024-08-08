Черги на кордоні України — на двох КПП з Польщею зафіксовано затори

На двох КПП з Польщею спостерігаються черги, — ДПСУ
8 серпня 2024 19:07
КПП на кордоні України та Польщі. Фото: УНІАН
На декількох пунктах пропуску з Польщею зафіксовані черги. Йдеться, про КПП "Шегині" та "Краківець".
Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.
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Прикордонники попередили, що перетин кордону пункти пропуску "Шегині" та "Краківець" ускладнено. Це пов'язано зі збільшенням кількості автомобілів, що виїжджають з України.
В ДПСУ закликали врахувати цю інформацію та, якщо є можливість, обирати інші пункти пропуску для перетину кордону.
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