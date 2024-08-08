Очереди на границе Украины — на двух КПП с Польшей зафиксированы пробки

КПП на границе Украины и Польши. Фото: УНИАН

На нескольких пунктах пропуска с Польшей зафиксированы очереди. Речь идет о КПП "Шегини" и "Краковец".

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

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Очереди на границе с Польшей

Пограничники предупредили, что пересечение границы пункты пропуска "Шегини" и "Краковец" затруднено. Это связано с увеличением количества выезжающих из Украины автомобилей.

В ГПСУ призвали учесть эту информацию и, если есть возможность, выбирать другие пункты пропуска для пересечения границы.