Очереди на границе Украины — на двух КПП с Польшей зафиксированы пробки

На двух КПП с Польшей наблюдаются очереди, — ГПСУ
8 августа 2024 19:07
КПП на границе Украины и Польши. Фото: УНИАН
На нескольких пунктах пропуска с Польшей зафиксированы очереди. Речь идет о КПП "Шегини" и "Краковец".
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.
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Очереди на границе с Польшей
Пограничники предупредили, что пересечение границы пункты пропуска "Шегини" и "Краковец" затруднено. Это связано с увеличением количества выезжающих из Украины автомобилей.
В ГПСУ призвали учесть эту информацию и, если есть возможность, выбирать другие пункты пропуска для пересечения границы.
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