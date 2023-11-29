На експідлеглого Тищенка оформили об’єкти нерухомості на 1 млн — розслідування Bihus

Народний депутат Микола Тищенко. Фото: УНІАН

На колишнього підлеглого народного депутата Миколи Тищенка за раз оформили чотири дорогі об’єкти нерухомості. Загалом йдеться про суму на один мільйон доларів.

Про це йдеться у матеріалах розслідування Bihus.info.

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Колишній підлеглий отримав дорогу нерухомість

Журналісти Bihus зазначили, що колишній підлеглий нардепа Сергій Вакальчук придбав дорогий Мерседес за понад 50 тис доларів. Також він оформив на себе квартиру, дві земельні ділянки та будинок.

В матеріал розслідування повідомляється, що нерухомість з'явилася у нього десь впродовж півгодини:

квартира у тому самому будинку в Києві, де колись був той самий ресторан "Велюр" Тищенка;

двоповерховий будинок у Козині зі спортзалом, кінотеатром, гостьовим будинком, будинком для няні, будинком для охорони, басейном і дитячим майданчиком;

2 суміжні ділянки під усім цим з доступом до озера/водойми.

Розслідувачі зазначили, що грошей на такі покупки Вакальчук офіційно не мав. А зважаючи на те, що у дорогому автомобілі, придбаному експомічником нардепа, відразу ж почав їздити сам Тищенко, все це починає нагадувати схему з переписанням майна на підставну особу.

Раніше ми повідомляли, що стали відомі причини розлучення одіозного нардепа Миколи Тищенка зі своєю дружиною Аллою Барановською. Як повідомляється, ключовою причиною стала поведінка народного депутата.