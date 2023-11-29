На экс-подчиненного Тищенко оформили объекты недвижимости на 1 млн — расследование Bihus

Народный депутат Николай Тищенко. Фото: УНИАН

На бывшего подчиненного народного депутата Николая Тищенко за раз оформили четыре дорогих объекта недвижимости. В общей сложности речь идет о сумме на один миллион долларов.

Об этом говорится в материалах расследования Bihus.info.

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Журналисты Bihus отметили, что бывший подчиненный нардепа Сергей Вакальчук приобрел дорогой Мерседес более чем за 50 тыс долларов. Также он оформил на себя квартиру, два земельных участка и дом.

В материал расследования сообщается, что недвижимость появилась у него где-то в течение получаса:

квартира в том же доме в Киеве, где когда-то был тот же ресторан "Велюр" Тищенко;

двухэтажный дом в Козине со спортзалом, кинотеатром, гостевым домом, домом для няни, охраняемым домом, бассейном и детской площадкой;

2 смежных участка под всем этим с доступом к озеру/водойме.

Расследователи отметили, что денег на подобные покупки Вакальчук официально не имел. А учитывая, что в дорогом автомобиле, приобретенном экспомощником нардепа, сразу же начал ездить сам Тищенко, все это начинает напоминать схему с переписанием имущества на подставное лицо.

Ранее мы сообщали, что стали известны причины развода одиозного нардепа Николая Тищенко со своей женой Аллой Барановской. Как сообщается, ключевой причиной стало поведение народного депутата.