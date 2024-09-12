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На фронті загинув син Головного Рабина України — що про нього відомо

12 вересня 2024 00:45
Чекарьова Марія - редактор
На війні загинув прийомний син Головного Рабина України
Прийомний син Головного Рабина України. Фото: Головний Рабин України/Facebook
Чекарьова Марія - редактор

На фронті загинув прийомний син Головного Рабина України Моше Реувена Асмана. Життя військовослужбовця обірвалося в липні поточного року.

Про це рабин у четвер, 29 серпня, повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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Скриншот повідомлення рабина Моше Реувена Асмана

Що відомо про прийомного сина Моше Реувена Асмана

У 2022 році рабин разом зі своєю дружиною всиновив 11-річного хлопчика-сироту Антона Самборського. У новій родині дитині дали єврейське ім'я — Мататьягу (Мотя) на честь героїчного лідера повстання Маккавеїв проти імперії загарбників, адже ця подія, що сталася понад 2 200 років, стала підґрунтям свята Хануки.

"Мотя жив у нашій родині близько десяти років, а коли став дорослим, вирішив жити самостійно. Він одружився, і в травні цього року у нього народилася донька, але за тиждень після народження дитини Мотю призвали до армії. Після швидкого курсу молодого бійця його одразу направили на передову", — згадує рабин.

Востаннє він спілкувався зі своїм прийомним сином 17 липня, а вже 24 липня під час бою Мотя пропав безвісти — його дружина отримала офіційний документ.

Рабин зазначив, що після початку повномасштабної війни біда постукала в дім майже кожного українця. Своїм болем він вирішив поділитися у День Пам'яті загиблих захисників України, 29 серпня.

"У цей День Пам'яті загиблих захисників України, я молюсь за всіх героїв, які віддали своє життя за свободу своєї країни. Їхня мужність і самопожертва ніколи не будуть забуті. Вічна слава Героям, які захищали свою Батьківщину!" — написав рабин.

Як повідомив рабин у середу, 11 вересня, прощання з його сином Матітьягу (Антоном) відбудеться в четвер, 12 вересня, о 13:00, у Центральній синагозі Києва.

У Києві відбудеться прощання із сином Головного Рабина України
Скриншот повідомлення Головного Рабина України

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