На войне погиб приемный сын Главного Раввина Украины

Приемный сын Главного Раввина Украины. Фото: Главный Раввин Украины/Facebook

На фронте погиб приемный сын Главного Раввина Украины Моше Реувена Асмана. Жизнь военнослужащего оборвалась в июле текущего года.

Об этом раввин в четверг, 29 августа, сообщил на своей странице в Facebook.

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Скриншот сообщения раввина Моше Реувена Асмана

Что известно о приемном сыне Моше Реувена Асмана

В 2022 году раввин вместе со своей женой усыновил 11-летнего мальчика-сироту Антона Самборского. В новой семье ребенку дали еврейское имя — Мататьягу (Мотя) в честь героического лидера восстания Маккавеев против империи захватчиков, ведь это событие, случившееся более 2 200 лет, стало основой праздника Хануки.

"Мотя жил в нашей семье около десяти лет, а когда стал взрослым, решил жить самостоятельно. Он женился, и в мае этого года у него родилась дочь, но через неделю после рождения ребенка Мотю призвали в армию. После быстрого курса молодого бойца его сразу направили на передовую", — вспоминает раввин.

В последний раз он общался со своим приемным сыном 17 июля, а уже 24 июля во время боя Мотя пропал без вести — его жена получила официальный документ.

Раввин отметил, что после начала полномасштабной войны беда постучала в дом почти каждого украинца. Своей болью он решил поделиться в День Памяти погибших защитников Украины, 29 августа.

"В этот День Памяти погибших защитников Украины, я молюсь за всех героев, отдавших свою жизнь за свободу своей страны. Их мужество и самопожертвование никогда не будут забыты. Вечная слава Героям, защищавшим свою Родину!" — написал раввин.

Как сообщил раввин в среду, 11 сентября, прощание с его сыном Матитьягу (Антоном) состоится в четверг, 12 сентября, в 13:00, в Центральной синагоге Киева.