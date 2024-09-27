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На Херсонщині літній чоловік підірвався на міні

27 вересня 2024 09:26
Анастасія Постоєнко - Редактор
У Херсонській області травмувався чоловік через підрив міни
ПФМ-1 ''Лепесток''. Фото: росЗМІ
Анастасія Постоєнко - Редактор

В Херсонській області травмувався від вибуху міни 71-річний чоловік. Внаслідок цього він отримав серйозні поранення нижніх кінцівок.

Про це повідомляє пресслужба Херсонської ОВА

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Чоловік наступив на міну "Лепесток"

Інцидент стався у селі Широка Балка. 71-річний чоловік ненароком наступив на протипіхотну міну ПФМ-1 "Лепесток".

Внаслідок вибуху він отримав вибухову травму, поранення гомілки та ампутацію стопи. Потерпілого госпіталізували та надають необхідну медичну допомогу.

Підрив на міні Лепесток
Повідомлення Херсонської ОВА. Фото: скриншот

У Херсонській ОВА нагадали, що при виявленні підозрілих предметів ні в якому разі не можна чіпати їх — негайно телефонуйте на номер "101" або "102". 

Що таке міна "Лепесток"

ПФМ-1 (протипіхотна фугасна міна. — Ред.) "Лепесток" — це протипіхотна міна натискної дії радянського виробництва. Вона практично копіює американську міну BLU-43/B "Dragontooth". До слова, вона заборонена до використання Оттавською конвенцією. 

Містить всього 37 грамів вибухової речовини та розрахована на травмування нижніх кінцівок військових. Найчастіше міну фарбують в зелений або оливковий колір, щоб замаскувати її у траві. Спрацьовує від впливу всього кількох кілограмів. Її неможливо вилучити, тому сапери зазвчиай знищують такі міни прямо на місці виявлення. Деколи її ще називають також "Метелик". 

Нагадаємо, російські війська не припиняють тероризувати цивільних у Херсонській області. Внаслідок нещодавньої авіаатаки там загинула людина

мінування вибух Херсонська область міни травма

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