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В Херсонской области пожилой мужчина подорвался на мине

27 сентября 2024 09:26
Анастасия Постоенко - Редактор
В Херсонской области травмировался мужчина из-за подрыва мины
ПФМ-1 Лепесток. Фото: росСМИ
Анастасия Постоенко - Редактор

В Херсонской области травмировался от взрыва мины 71-летний мужчина. В результате он получил серьезные ранения нижних конечностей.

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОВА.

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Мужчина наступил на мину "Лепесток"

Инцидент произошел в селе Широкая Балка. 71-летний мужчина нечаянно наступил на противопехотную мину ПФМ-1 "Лепесток".

В результате взрыва он получил взрывную травму, ранение голени и ампутацию стопы. Пострадавшего госпитализировали и оказывают необходимую медицинскую помощь.

Подрыв на мини Лепесток
Сообщения Херсонской ОВА. Фото: скриншот

В Херсонской ОВА напомнили, что при обнаружении подозрительных предметов ни в коем случае нельзя трогать их — немедленно звоните по телефону "101" или "102".

Что такое мина "Лепесток"

ПФМ-1 (противопехотная фугасная мина. — Ред.) "Лепесток" - это противопехотная мина нажимного действия советского производства. Она практически копирует американскую мину BLU-43/B "Dragontooth". К слову она запрещена к использованию Оттавской конвенцией.

Содержит всего 37 граммов взрывчатого вещества и рассчитана на травмирование нижних конечностей военных. Чаще всего мину окрашивают в зеленый или оливковый цвет, чтобы замаскировать ее в траве. Срабатывает от воздействия всего несколько килограммов. Ее невозможно изъять, поэтому саперы обычно уничтожают такие мины прямо на месте обнаружения. Иногда ее еще называют также  "Бабочка".

Напомним, российские войска не прекращают терроризировать гражданских в Херсонской области. В результате недавней авиаатаки там погиб человек.

минирование взрыв Херсонская область мины травма

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