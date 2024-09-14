Чоловік розстріляв два автомобіля поліцейських на Хмельниччині — є поранені

На Хмельниччині чоловік з автомата розстріляв автівки патрульної поліції та КОРДу — є поранені
У ніч на суботу, 14 вересня, в Хмельницькій області чоловік розстріляв два службових автомобілі поліцейських. Зловмисник був п'яним.
Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції України.
Деталі злочину
За інформацією правоохоронців, інцидент стався в селі Олешин Хмельницької територіальної громади, коли патрульні зупинили автомобіль місцевого жителя для перевірки причин руху під час комендантської години.
"З’ясовувалося, що водій перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння — "Драгер" засвідчив наявність 1,27 проміле алкоголю в організмі", — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на керманича було складено відповідний протокол.
"Після цього водій, який мешкає неподалік, пішов додому начебто для вирішення питання з транспортним засобом, при цьому залишивши в автомобілі свого товариша", — розповідають у поліції.
Правоохоронці наголосили, що чоловік повернувся до патрульних вже з автоматом Калашникова та почав стріляти. Загалом він випустив по працівниках та службових автомобілях поліції 60 набоїв. Чоловіка затримали.
"Стрілець поранив одного з працівників поліції та пасажира свого ж автомобіля. Їх госпіталізували до лікарні для надання медичної допомоги. Правоохоронець перебуває у важкому стані. Також пошкоджено два службових автомобілі: один — екіпажа, який зупинив зловмисника, інший — бійців спецпідрозділу, які прибули за викликом на допомогу колегам", — підсумували у Нацполіції.
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