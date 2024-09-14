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На Хмельниччині чоловік з автомата розстріляв автівки патрульної поліції та КОРДу — є поранені

14 вересня 2024 11:04
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Чоловік розстріляв два автомобіля поліцейських на Хмельниччині — є поранені
Розстріляний автомобіль патрульних. Фото: Нацполіція
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

У ніч на суботу, 14 вересня, в Хмельницькій області чоловік розстріляв два службових автомобілі поліцейських. Зловмисник був п'яним.

Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції України.

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Деталі злочину

За інформацією правоохоронців, інцидент стався в селі Олешин Хмельницької територіальної громади, коли патрульні зупинили автомобіль місцевого жителя для перевірки причин руху під час комендантської години.

"З’ясовувалося, що водій перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння — "Драгер" засвідчив наявність 1,27 проміле алкоголю в організмі", — йдеться у повідомленні.

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Слідчі дії. Фото: Нацполіція

Зазначається, що на керманича було складено відповідний протокол.

"Після цього водій, який мешкає неподалік, пішов додому начебто для вирішення питання з транспортним засобом, при цьому залишивши в автомобілі свого товариша", — розповідають у поліції.

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Автомат, з якого чоловік стріляв по патрульних. Фото: Нацполіція

Правоохоронці наголосили, що чоловік повернувся до патрульних вже з автоматом Калашникова та почав стріляти. Загалом він випустив по працівниках та службових автомобілях поліції 60 набоїв. Чоловіка затримали.

"Стрілець поранив одного з працівників поліції та пасажира свого ж автомобіля. Їх госпіталізували до лікарні для надання медичної допомоги. Правоохоронець перебуває у важкому стані. Також пошкоджено два службових автомобілі: один — екіпажа, який зупинив зловмисника, інший — бійців спецпідрозділу, які прибули за викликом на допомогу колегам", — підсумували у Нацполіції.

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Спецоперація КОРДу. Фото: Нацполіція

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алкоголь стрілянина Україна Хмельницька область злочин Нацполіція

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