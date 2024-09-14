Мужчина расстрелял два автомобиля полицейских в Хмельницкой области — есть раненые

Расстрелянный патрульный автомобиль. Фото: Нацполиция

В ночь на субботу, 14 сентября, в Хмельницкой области мужчина расстрелял два служебных автомобиля полицейских. Злоумышленник был пьян.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

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Детали преступления

По информации правоохранителей, инцидент произошел в селе Олешин Хмельницкой территориальной громады, когда патрульные остановили автомобиль местного жителя для проверки причин движения во время комендантского часа.

"Выяснялось, что водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения — "Драгер" засвидетельствовал наличие 1,27 промилле алкоголя в организме", — говорится в сообщении.

Следственные действия. Фото: Нацполиция

Отмечается, что на водителя был составлен соответствующий протокол.

"После этого водитель, проживающий неподалеку, ушел домой вроде бы для решения вопроса с транспортным средством, при этом оставив в автомобиле своего товарища", — рассказывают в полиции.

Автомат, которым мужчина стрелял по патрульным. Фото: Нацполиция

Правоохранители подчеркнули, что мужчина вернулся к патрульным уже с автоматом Калашникова и начал стрелять. В общей сложности он выпустил по работникам и служебным автомобилям полиции 60 патронов. Мужчину задержали.

"Стрелец ранил одного из работников полиции и пассажира своего же автомобиля. Их госпитализировали в больницу для оказания медицинской помощи. Правоохранитель находится в тяжелом состоянии. Также повреждены два служебных автомобиля: один патрульных, которые остановил злоумышленника, другой — бойцов спецподразделения, прибывших по вызову" на помощь коллегам", — подытожили в Нацполиции.