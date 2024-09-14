Мужчина расстрелял два автомобиля полицейских в Хмельницкой области — есть раненые

В Хмельницкой области мужчина из автомата расстрелял авто патрульной полиции и КОВДа — есть раненые
В ночь на субботу, 14 сентября, в Хмельницкой области мужчина расстрелял два служебных автомобиля полицейских. Злоумышленник был пьян.
Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.
Детали преступления
По информации правоохранителей, инцидент произошел в селе Олешин Хмельницкой территориальной громады, когда патрульные остановили автомобиль местного жителя для проверки причин движения во время комендантского часа.
"Выяснялось, что водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения — "Драгер" засвидетельствовал наличие 1,27 промилле алкоголя в организме", — говорится в сообщении.
Отмечается, что на водителя был составлен соответствующий протокол.
"После этого водитель, проживающий неподалеку, ушел домой вроде бы для решения вопроса с транспортным средством, при этом оставив в автомобиле своего товарища", — рассказывают в полиции.
Правоохранители подчеркнули, что мужчина вернулся к патрульным уже с автоматом Калашникова и начал стрелять. В общей сложности он выпустил по работникам и служебным автомобилям полиции 60 патронов. Мужчину задержали.
"Стрелец ранил одного из работников полиции и пассажира своего же автомобиля. Их госпитализировали в больницу для оказания медицинской помощи. Правоохранитель находится в тяжелом состоянии. Также повреждены два служебных автомобиля: один патрульных, которые остановил злоумышленника, другой — бойцов спецподразделения, прибывших по вызову" на помощь коллегам", — подытожили в Нацполиции.
Читайте Новини.LIVE!