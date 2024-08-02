На Хмельниччині суд виніс вирок домашньому кривднику

Домашнє насилля. Ілюстративне фото: rivne1.tv

На Хмельниччині чоловік ображав дружину тривалий час — упродовж року його тричі притягували до адміністративної відповідальності. Втім, кривдник продовжував завдавати жінці психологічних страждань. Суд призначив йому покарання у вигляді громадських робіт.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У поліції зазначали, що 30-річна потерпіла неодноразово скаржилась на свого чоловіка до поліції.

"46-річний дебошир часто влаштовував вдома сварки та ображав дружину. Правоохоронці тричі складали на кривдника адміністративні протоколи та зрештою порушили кримінальне провадження по факту домашнього насильства", — повідомляють правоохоронці.

Раніше чоловікові суд призначав штрафи, але він продовжував вчиняти протиправні дії. Тому слідчі Шепетівського райуправління поліції оголосили йому підозру за ч.1 ст.126-1 Кримінального кодексу України (домашнє насильство) та скерували обвинувальний акт до суду.

Рішення суду

Ізяславський міськрайонний суд визнав обвинуваченого винним та призначив йому покарання — 150 годин громадських робіт. Також суд зобов’язав чоловіка впродовж одного місяця проходити корекційну програму для кривдників.

В Івано-Франківській області священик вчиняв домашнє насильство над своєю донькою. Суд призначив йому за це сплату штрафу.

У Радехівському районному суді Львівської області чоловік був визнаний винним у психологічному насильстві над колишньою дружиною. За словесні образи та нецензурну лайку суд призначив йому покарання у вигляді обмеження волі на два роки з випробувальним терміном.