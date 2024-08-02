Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow В Хмельницкой области мужчина издевался над женой — суд вынес приговор arrow

В Хмельницкой области мужчина издевался над женой — суд вынес приговор

2 августа 2024 11:03
Улинец Юлия - редактор
Улинец Юлия
редактор
В Хмельницкой области суд вынес приговор домашнему обидчику
Домашнее насилие. Иллюстративное фото: rivne1.tv
Улинец Юлия - редактор
Улинец Юлия
редактор

В Хмельницкой области муж обижал жену длительное время — в течение года его трижды привлекали к административной ответственности. Впрочем, обидчик продолжал причинять женщине психологические страдания. Суд назначил ему наказание посредством общественных работ.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

В полиции отмечали, что 30-летняя потерпевшая неоднократно жаловалась на своего мужа в полицию.

"46-летний дебошир часто устраивал дома ссоры и оскорблял жену. Правоохранители трижды составляли на обидчика административные протоколы и в конце концов возбудили уголовное производство по факту домашнего насилия", — сообщают правоохранители.

Ранее мужчине суд назначал штрафы, но он продолжал совершать противоправные действия. Поэтому следователи Шепетовского райуправления полиции объявили ему подозрение по ч.1 ст.126-1 Уголовного кодекса Украины (домашнее насилие) и направили обвинительный акт в суд.

Решение суда

Изяславский горрайонный суд признал обвиняемого виновным и назначил ему наказание — 150 часов общественных работ. Суд также обязал мужчину в течение одного месяца проходить коррекционную программу для обидчиков.

В Ивано-Франковской области священник совершал домашнее насилие над своей дочерью. Суд назначил ему за это уплату штрафа.

В Радеховском районном суде Львовской области мужчина был признан виновным в психологическом насилии над бывшей супругой. За словесные оскорбления и нецензурную брань суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы на два года с испытательным сроком.

суд правосудие домашнее насилие Хмельницкая область судьи преступление судебные решения

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

11:44 Самая титулованная гимнастка мира ответила на критику своей прически в Instagram

11:40 Искал армейские склады с вооружением — СБУ задержала завербованного российского шпиона

11:36 Без воды до вечера — кому из одесситов отключили водоснабжение сегодня

11:34 В Укргидроэнерго прокомментировали угрозы россиян относительно подрыва Киевской ГЭС

11:33 Вдвое дороже — на украинском рынке стремительно дорожает базовый овощ

Что изменится для украинцев с 1 августа — повысят ли снова тарифы на свет - 80x80

Что изменится для украинцев с 1 августа — повысят ли снова тарифы на свет

11:23 Оккупанты ударили по автобусу с людьми в Харьковской области

Text

11:13 Генерал-лейтенант Романенко объяснил, что нужно для эффективного использования истребителей F-16

11:07 Как живой — в Китае приняли на вооружение дрон в виде птицы

11:03 Одесса должна отходить от имперских нарративов — в ОВА прокомментировали решение о переименовании

11:03 В Хмельницкой области мужчина издевался над женой — суд вынес приговор

11:44 Самая титулованная гимнастка мира ответила на критику своей прически в Instagram

11:40 Искал армейские склады с вооружением — СБУ задержала завербованного российского шпиона

11:36 Без воды до вечера — кому из одесситов отключили водоснабжение сегодня

11:34 В Укргидроэнерго прокомментировали угрозы россиян относительно подрыва Киевской ГЭС

11:33 Вдвое дороже — на украинском рынке стремительно дорожает базовый овощ

Что изменится для украинцев с 1 августа — повысят ли снова тарифы на свет - 80x80

Что изменится для украинцев с 1 августа — повысят ли снова тарифы на свет

11:23 Оккупанты ударили по автобусу с людьми в Харьковской области

11:07 Как живой — в Китае приняли на вооружение дрон в виде птицы

11:03 Одесса должна отходить от имперских нарративов — в ОВА прокомментировали решение о переименовании

11:03 В Хмельницкой области мужчина издевался над женой — суд вынес приговор

11:01 Раненый военный, работающий в ТЦК, рассказал об отношении людей к нему

Эксклюзив

18:47 Смертельно ядовитые пауки в Одессе — какая опасность для горожан и туристов

Новость с видео

05:35 Уклонистам начали блокировать счета — можно ли оспорить и почему некоторые штрафы от ТЦК незаконны

31 июля 2024

18:03 ИИ в одесских школах уже с этого года — как это работает

06:40 Цены на лом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в конце июля

30 июля 2024

19:19 Без Пушкинской, бульвара Жванецкого и площади Толбухина — мнения одесситов о нововведениях

18:37 Убийство Ирины Фарион — в Одессе назвали причастных

06:40 В Украине продолжают расти цены на золото — сколько стоит 1 г драгоценных металлов в июле

06:30 В Украине значительно выросли цены на пшеницу — сколько стоит тонна зерна в июле

05:58 Известная военная рассказала про Часов Яр, который россияне превратили в Бахмут

Что изменится для украинцев с 1 августа — повысят ли снова тарифы на свет - 80x80

Что изменится для украинцев с 1 августа — повысят ли снова тарифы на свет

Новость с видео

05:51 Разрешат откупаться от тюрьмы — что не так с законопроектом о коррупции

Text

11:13 Генерал-лейтенант Романенко объяснил, что нужно для эффективного использования истребителей F-16

Text

08:00 Переломный момент в войне с F-16 и доклад Сырского о ситуации на фронте — эфир Ранок.LIVE

1 августа 2024
Text

18:03 Военный объяснил, как ВСУ смогут использовать истребители F-16

Text

17:50 Истребители F-16 в Украине и новое наступление России — эфир Вечір.LIVE

Text

16:33 Военный заявил о необходимости введения большего количества инноваций на фронте

Text

16:32 Российский оппозиционер Пономарев заявил, что вражеский дрон целенаправленно ударил по его дому

Text

14:03 Как построить здоровую конкуренцию в украинской энергетике — объяснение экономиста

Что изменится для украинцев с 1 августа — повысят ли снова тарифы на свет - 80x80

Что изменится для украинцев с 1 августа — повысят ли снова тарифы на свет

Text

13:04 Авиаэксперт назвал самый эффективный способ уничтожения российских дронов

Text

12:59 Референдум по украинским территориям и новые дроны России — эфир День.LIVE

Text

12:16 В ВСУ можно одновременно воевать и получать образование — военный психолог раскрыл детали

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

26 июля 2024

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

18:47 Где служат бывшие ограниченно пригодные, мобилизованные в ВСУ — перечень должностей

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

24 июля 2024

06:00 Быстрая головоломка — найдите три отличия между рисунками за 10 секунд

1 августа 2024

08:31 Зинченко покидает Арсенал — украинца хочет подписать чемпион из популярной лиги

24 июля 2024

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца

22 июля 2024

10:19 Ярмоленко может уйти из Динамо — зарубежный клуб хочет подписать украинца

24 июля 2024

18:38Отдых в запрещенной зоне — как работает курортная Затока на Одесчине

08:33Российский беспилотник атаковал Румынию — появилось видео сильного пожара