В Хмельницкой области суд вынес приговор домашнему обидчику

Домашнее насилие. Иллюстративное фото: rivne1.tv

В Хмельницкой области муж обижал жену длительное время — в течение года его трижды привлекали к административной ответственности. Впрочем, обидчик продолжал причинять женщине психологические страдания. Суд назначил ему наказание посредством общественных работ.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В полиции отмечали, что 30-летняя потерпевшая неоднократно жаловалась на своего мужа в полицию.

"46-летний дебошир часто устраивал дома ссоры и оскорблял жену. Правоохранители трижды составляли на обидчика административные протоколы и в конце концов возбудили уголовное производство по факту домашнего насилия", — сообщают правоохранители.

Ранее мужчине суд назначал штрафы, но он продолжал совершать противоправные действия. Поэтому следователи Шепетовского райуправления полиции объявили ему подозрение по ч.1 ст.126-1 Уголовного кодекса Украины (домашнее насилие) и направили обвинительный акт в суд.

Решение суда

Изяславский горрайонный суд признал обвиняемого виновным и назначил ему наказание — 150 часов общественных работ. Суд также обязал мужчину в течение одного месяца проходить коррекционную программу для обидчиков.

В Ивано-Франковской области священник совершал домашнее насилие над своей дочерью. Суд назначил ему за это уплату штрафа.

В Радеховском районном суде Львовской области мужчина был признан виновным в психологическом насилии над бывшей супругой. За словесные оскорбления и нецензурную брань суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы на два года с испытательным сроком.