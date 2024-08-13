ДТП на Хмельниччині — загинула 12-річна дитина

Поліція та рятувальники на місті ДТП. Фото: t.me/UA_National_Police

У Хмельницькій області поблизу села Вишнопіль зранку 13 серпня трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю пасажирського автобуса з дітьми. Внаслідок аварії загинула 12-річна дівчинка та один дорослий.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції України.

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"Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 13 серпня, о 07:45 годині поблизу села Вишнопіль Старокостянтинівської тергромади. Водій автобуса "ЛАЗ Лайнер" перевозив групу дітей у супроводі двох дорослих з селища Любар Житомирської області до села Микуличин Івано-Франківської області. За попередніми даними, він не впорався з керуванням, внаслідок чого транспортний засіб перекинувся", — йдеться у повідомленні.

Як відомо, загалом в автобусі знаходилося 23 особи, з яких 19 дітей, двоє дорослих, які супроводжували групу, та два водії.

За даними поліції, внаслідок аварії загинула 12-річна дівчинка та один дорослий. Кількість травмованих наразі встановлюється. Усіх потерпілих госпіталізували.