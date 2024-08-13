ДТП в Хмельницкой области — погиб 12-летний ребенок

Полиция и спасатели на месте ДТП. Фото: t.me/UA_National_Police

В Хмельницкой области вблизи села Вишнополь утром 13 августа произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса с детьми. В результате аварии погибла 12-летняя девочка и один взрослый.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

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"Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 13 августа, в 07:45 часов вблизи села Вишнополь Староконстантиновской тергромады. Водитель автобуса "ЛАЗ Лайнер" перевозил группу детей в сопровождении двух взрослых из поселка Любар Житомирской области в село Микуличин Ивано-Франковской области. По предварительным данным, он не справился с управлением, в результате чего транспортное средство перевернулось", — говорится в сообщении.

Как известно, в автобусе находились 23 человека, из которых 19 детей, двое взрослых, сопровождавших группу, и два водителя.

По данным полиции, в результате аварии погибла 12-летняя девочка и один взрослый. Количество травмированных устанавливается. Все пострадавшие госпитализированы.