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На Кіровоградщині фермери намагалися стягнути кошти з училища — що вирішив суд

15 вересня 2024 01:32
Чекарьова Марія - редактор
У Кіровоградській області фермери хотіли стягнути із ПТУ 238 тисяч гривень за товар — що вирішив суд
Суддя. Фото ілюстративне: volynnews.com
Чекарьова Марія - редактор

У Кіровоградській області фермерське господарство хотіло відсудити у світловодського ПТУ кошти за поставку соняшникового насіння. Насправді ж договір про поставку був недійсним.

Про це йдеться у вироку, який Господарський суд Кіровоградської області ухвалив 18 липня поточного року.

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Деталі справи

У травні поточного року фермерське господарство "Дживан-Дарвін" звернулося до суду із позовом щодо стягнення 238 тисяч гривень зі світловодського ПТУ № 5. Аграрії стверджували, що навчальний заклад не виконав умови договору із закупівлі товару, зокрема, не заплатив їм за поставку 298 кілограмів соняшникового насіння.

У червні ПТУ звернулося до суду з відзивом на позов фермерського господарства. Представники навчального закладу заявили, що договір на поставку насіння недійсний, тому що його неправильно уклали: у тендерній документації та договорі зазначили різні дати поставки товару — не пізніше 15 травня 2023 року та не пізніше 10 червня 2023 року відповідно.

"Не дотримано вимоги пункту 18 укладеного договору, тому можна вважати, що договір є нікчемним і не несе правових наслідків для його сторін" — зазначили у відзиві.

На це фермерське господарство знову відповіло зверенням до суду із проханням про стягнення з училища 238 тисяч гривень за товар.

Рішення суду

Суд визнав договір, укладений між підприємством "Дживан-Дарвін" та світловодським ПТУ № 5, недійсним, пояснивши це тим, що дата поставки товару, згідно із чинним законодавством, дійсно не має відрізнятися від дати в тендерній документації. Позов підприємства про стягнення 238 тисяч боргу з училища відхилили.

Для того ж, щоб повернути собі соняшникове насіння, підприємство має звернутися до суду з іншим позовом: щодо повернення товару, а не коштів.

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