В Кировоградской области фермеры хотели взыскать с ПТУ 238 тысяч гривен за товар — что решил суд

Судья. Фото иллюстративное: volynnews.com

В Кировоградской области фермерское хозяйство хотело отсудить у светловодского ПТУ средства за поставку семян подсолнечника. На самом же деле договор о поставке был недействительным.

Об этом говорится в приговоре, который Хозяйственный суд Кировоградской области вынес 18 июля текущего года.

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Детали дела

В мае текущего года фермерское хозяйство "Дживан-Дарвин" обратилось в суд с иском о взыскании 238 тысяч гривен со светловодского ПТУ № 5. Аграрии утверждали, что учебное заведение не выполнило условия договора по закупке товара, в частности, не заплатило им за поставку 298 килограммов подсолнечных семян.

В июне ПТУ обратилось в суд с отзывом на иск фермерского хозяйства. Представители учебного заведения заявили, что договор на поставку семян недействителен, потому что его неправильно заключили: в тендерной документации и договоре указали разные даты поставки товара — не позднее 15 мая 2023 года и не позднее 10 июня 2023 года соответственно.

"Не соблюдены требования пункта 18 заключенного договора, поэтому можно считать, что договор ничтожен и не несет правовых последствий для его сторон" — отметили в отзыве.

На это фермерское хозяйство снова ответило обращением в суд с просьбой о взыскании с училища 238 тысяч гривен за товар.

Решение суда

Суд признал договор, заключенный между предприятием "Дживан-Дарвин" и световодским ПТУ № 5, недействительным, объяснив это тем, что дата поставки товара, согласно действующему законодательству, действительно не должна отличаться от даты в тендерной документации. Иск предприятия о взыскании 238 тысячи долга с училища отклонили.

Для того, чтобы вернуть себе подсолнечные семена, предприятие должно обратиться в суд с другим иском: о возврате товара, а не средств.