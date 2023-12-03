На кордоні з Польщею два пункти пропуску призупинили роботу

Пункт пропуску "Нижанковичі". Фото: ДПСУ

На кордоні з Польщею тимчасово не працюють пункт пропуску "Смільниця" та місце пропуску поза пунктом пропуску "Нижанковичі". Це сталося черезнесправність бази даних митної служби.

Про це повідомили у ДПСУ.

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"Оформлення осіб та транспортних засобів не здійснюється через несправність бази даних митної служби. Просимо врахувати цю інформацію під час планування поїздок через українсько-польський кордон", — написали прикордонники.

Нагадаємо, що Міністерство відновлення України та Міністерство інфраструктури Польщі спільно напрацьовують заходи для розблокування кордону, де протестують польські перевізники. У Варшаві відбулася зустріч сторін, під час якої погодили низку заходів.

Також ми писали, що омбудсман Дмитро Лубінець звернувся до Уповноваженого з прав людини Польщі Професора Марчіна Вьочека стосовно ситуації на кордоні. Там польські перевізники продовжують блокувати пункти пропуску.