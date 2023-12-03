На границе с Польшей два пункта пропуска приостановили работу

Пункт пропуска "Нижанковичи". Фото: ГПСУ

На границе с Польшей временно не работают пункт пропуска "Смольница" и место пропуска вне пункта пропуска "Нижанковичи". Это произошло из-за неисправности базы данных таможенной службы.

Об этом сообщили в ГПСУ.

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Два пункта пропуска не работают

"Оформление лиц и транспортных средств не производится из-за неисправности базы данных таможенной службы. Просим учесть эту информацию при планировании поездок через украинско-польскую границу", — написали пограничники.

Напомним, что Министерство восстановления Украины и Министерство инфраструктуры Польши совместно нарабатывают меры по разблокированию границы, где протестуют польские перевозчики. В Варшаве состоялась встреча сторон, в ходе которой согласовали ряд мер.

Также мы писали, что омбудсман Дмитрий Лубинец обратился к Уполномоченному по правам человека Польши Профессору Марчину Вьёчку относительно ситуации на границе. Там польские перевозчики продолжают блокировать пункты пропуска.