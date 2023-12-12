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На кордоні з Польщею у чергах стоять 2600 вантажівок, — ДПСУ

12 грудня 2023 15:01
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
На кордоні з Польщею у чергах стоять 2600 вантажівок, — ДПСУ
Черги на кордоні. Ілюстративне фото: Logist.today
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Польські перевізники продовжують блокування руху українського вантажного транспорту на кордоні. Наразі на пунктах пропуску на кордоні з Польщею у чергах стоїть 2600 одиниць вантажного транспорту.

Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в коментарі УП.

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Так, на кордоні з Польщею продовжується блокування трьох напрямків "Рава-Руська — Гребенне", "Краківець — Корчова" і "Шегині — Медика". Там у чергах на в'їзд до України стоять 2600 вантажівок.

За словами Демченка, найбільше — навпроти пункту пропуску "Шегині".

Зокрема, на пункті пропуску "Ягодин — Дорогуськ", де 11 грудня був розблокований рух, вранці 12 грудня стояло приблизно 700 вантажівок. 

Речник ДПСУ відзначив збільшення кількості вантажівок, які перетнули кордоном за минулу добу. Загалом кордон на цьому напрямку перетнуло 420 вантажівок, 300 з яких — у бік України.

"Показників, які були до 6 листопада, ще немає, але ми сподіваємося їх досягти найближчим часом", — додав Демченко.

Нагадаємо, що 11 грудня перевізники Словаччини вчергове заблокували рух українських вантажівок через кордон. Припинено проїзд фур через пункт пропуску "Вишнє-Нємецке".

Також ми писали, що увечері 11 грудня розблокований контрольно-пропускний пункт на кордоні з Україною "Ягодин — Дорогуськ" перевізники з Польщі знову заблокували. Вони перекрили дорогу вантажівкою, яку поставили посеред дороги.

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