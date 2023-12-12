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На границе с Польшей в очередях стоят 2600 грузовиков, — ГПСУ

12 декабря 2023 15:01
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
На границе с Польшей в очередях стоят 2600 грузовиков, — ГПСУ
Очереди на границе. Иллюстративное фото: Logist.today
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Польские перевозчики продолжают блокировать движение украинского грузового транспорта на границе. В настоящее время на пунктах пропуска на границе с Польшей в очередях стоит 2600 единиц грузового транспорта.

Об этом сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко в комментарии УП.

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Очередь из грузовиков на границе по состоянию на 12 декабря

Так, на границе с Польшей продолжается блокирование трех направлений "Рава-Русская — Гребенное", "Краковец — Корчова" и "Шегини — Медика". Там в очередях на въезд в Украину стоят 2600 грузовиков.

По словам Демченко, больше всего — напротив пункта пропуска "Шегини".

В частности, на пункте пропуска "Ягодин — Дорогуск", где 11 декабря было разблокировано движение, утром 12 декабря стояло около 700 грузовиков.

Спикер ГНСУ отметил увеличение количества грузовиков, пересекших границу за минувшие сутки. В общей сложности границу на этом направлении пересекло 420 грузовиков, 300 из которых — в сторону Украины.

"Показателей, которые были до 6 ноября, еще нет, но мы надеемся их достичь в ближайшее время", — добавил Демченко.

Напомним, что 11 декабря перевозчики Словакии в очередной раз заблокировали движение украинских грузовиков через границу. Прекращен проезд фур через пункт пропуска "Вишне-Немецкое".

Также мы писали, что вечером 11 декабря разблокирован контрольно-пропускной пункт на границе с Украиной "Ягодин — Дорогуск" перевозчики из Польши снова заблокировали. Они перекрыли дорогу грузовиком, которую поставили посреди дороги.

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