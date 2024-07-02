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На кордоні з Польщею зупинили автобус із контрабандною технікою на 6 мільйонів гривень

2 липня 2024 09:31
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
На польському КПП зупинили автобус із технікою на суму шість мільйонів гривень
Вилучені телефони. Фото: customs.gov.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

У понеділок, 1 липня, у Краківці затримали рейсовий автобус "Кельн – Херсон". Цим транспортним засобом незаконно перевозили нову техніку на суму шість мільйонів гривень.

Про це в понеділок, 1 липня, повідомили в Державній митній службі України.

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Що відомо про порушення

Під час митного огляду в автобусі виявили 124 нових мобільних телефони Apple 15 Pro та 15 Pro max, 10 нових терміналів супутникового зв’язку Starlink та дві акумуляторні станції Ecoflow Delta max 1 600. Попередня вартість товарів — шість мільйонів гривень.

Техніку намагалися приховати від митного контролю, тому везли в конструктивній порожнині підлоги автобуса та за спеціально облаштованою стінкою. Доступ до цих сховищ став можливим після демонтажу кріпильних болтів та шурупів.

  • На кордоні з Польщею затримали автобус із контрабандною технікою
    Фото: customs.gov.ua
  • На польському кордоні в автобусі виявили контрабанду техніку
    Фото: customs.gov.ua
  • У Краківці зупинили автобус із контрабандною технікою
    Фото: customs.gov.ua
  • Вилучена контабандна техніка
    Фото: customs.gov.ua
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За фактом порушення склади адмінпротокол, відповідно до частини першої статті 483 Митного кодексу України. За вчинене порушникам загрожує штраф у розмірі повної вартості товарів, які вони намагалися транспортувати.

Нагадаємо, нещодавно в Одеській області затримали організаторів нелегального продажу електронних сигарет. У порушників вилучили товар на суму понад три мільйони гривень.

Також ми повідомляли, що в Одеській області водій на підставі підробних документів намагався незаконно ввезти в Україну понад 20 тонн скла. Порушника затримали. Йому загрожує штраф.

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