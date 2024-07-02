Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow На границе с Польшей остановили автобус с контрабандной техникой на 6 миллионов гривен arrow

На границе с Польшей остановили автобус с контрабандной техникой на 6 миллионов гривен

2 июля 2024 09:31
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
На польском КПП остановили автобус с техникой на сумму шесть миллионов гривен
Изъятые телефоны. Фото: customs.gov.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

В понедельник, 1 июля, в Краковце задержан рейсовый автобус "Кельн — Херсон". Этим транспортным средством незаконно перевозили новую технику на сумму в шесть миллионов гривен.

Об этом в понедельник, 1 июля, сообщили в Государственной таможенной службе Украины.

Читайте также:

Что известно о нарушении

Во время таможенного досмотра в автобусе обнаружили 124 новых мобильных телефона Apple 15 Pro и 15 Pro max, 10 новых терминалов спутниковой связи Starlink и две аккумуляторные станции Ecoflow Delta max 1 600. Предварительная стоимость товаров — шесть миллионов гривен.

Технику пытались скрыть от таможенного контроля, поэтому везли в конструктивной полости пола автобуса и за специально обустроенной стенкой. Доступ к этим хранилищам стал возможным после демонтажа крепежных болтов и шурупов.

  • На границе с Польшей был задержан автобус с контрабандной техникой
    Фото: customs.gov.ua
  • На польской границе в автобусе обнаружили контрабанду техники
    Фото: customs.gov.ua
  • В Краковке остановили автобус с контрабандной техникой
    Фото: customs.gov.ua
  • Удалена контабандная техника
    Фото: customs.gov.ua
1/44

По факту нарушения составили админпротокол, согласно части первой статьи 483 Таможенного кодекса Украины. За совершенное нарушителям грозит штраф в размере полной стоимости товаров, которые они пытались транспортировать.

Напомним, недавно в Одесской области задержали организаторов нелегальной продажи электронных сигарет. У нарушителей изъяли товар на сумму более трех миллионов гривен.

Также мы сообщали, что в Одесской области водитель на основании поддельных документов пытался незаконно ввезти в Украину более 20 тонн стекла. Нарушителя задержали. Ему грозит штраф.

телефоны нарушения автобусы таможня

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

26 июня 2024

09:12 Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно