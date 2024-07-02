На польском КПП остановили автобус с техникой на сумму шесть миллионов гривен

Изъятые телефоны. Фото: customs.gov.ua

В понедельник, 1 июля, в Краковце задержан рейсовый автобус "Кельн — Херсон". Этим транспортным средством незаконно перевозили новую технику на сумму в шесть миллионов гривен.

Об этом в понедельник, 1 июля, сообщили в Государственной таможенной службе Украины.

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Что известно о нарушении

Во время таможенного досмотра в автобусе обнаружили 124 новых мобильных телефона Apple 15 Pro и 15 Pro max, 10 новых терминалов спутниковой связи Starlink и две аккумуляторные станции Ecoflow Delta max 1 600. Предварительная стоимость товаров — шесть миллионов гривен.

Технику пытались скрыть от таможенного контроля, поэтому везли в конструктивной полости пола автобуса и за специально обустроенной стенкой. Доступ к этим хранилищам стал возможным после демонтажа крепежных болтов и шурупов.

Фото: customs.gov.ua

Фото: customs.gov.ua

Фото: customs.gov.ua

Фото: customs.gov.ua 1/4 ​ 4

По факту нарушения составили админпротокол, согласно части первой статьи 483 Таможенного кодекса Украины. За совершенное нарушителям грозит штраф в размере полной стоимости товаров, которые они пытались транспортировать.

Напомним, недавно в Одесской области задержали организаторов нелегальной продажи электронных сигарет. У нарушителей изъяли товар на сумму более трех миллионов гривен.

Также мы сообщали, что в Одесской области водитель на основании поддельных документов пытался незаконно ввезти в Украину более 20 тонн стекла. Нарушителя задержали. Ему грозит штраф.