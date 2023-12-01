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На кордоні зі Словаччиною перевізники почали блокувати рух вантажівок

1 грудня 2023 16:51
оновлено: 16:57
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
На кордоні зі Словаччиною перевізники почали блокувати рух вантажівок
Словацькі перевізники почали блокування кордону. Фото: AutodopravcoviaUNAS
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

На території Словаччини перевізники розпочали блокування руху вантажівок. Йдеться про пункт пропуску "Вишнє-Нємецке", суміжний українському пункту "Ужгород". 

Про це повідомляє ДПСУ.

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Блокування руху на кордоні зі Словаччиною

"За інформацією від словацьких прикордонників, о 16:05 на території Словаччини розпочато блокування руху вантажівок через пункт пропуску "Вишнє-Нємецке", суміжний українському пункту пропуску "Ужгород", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що акцію проводять представники Спілки перевізників Словаччини, її терміни наразі не відомі.

Водночас перевезення гуманітарної допомоги, інших важливих вантажів, живих тварин, пального та охолоджених вантажів не блокуватимуть.

Решту вантажів на виїзд зі Словаччини будуть пропускати в обмеженій кількості, по чотири вантажівки за годину.

Рух на в’їзд у Словаччину блокуватися не буде. Також не обмежуватиметься рух легкового автотранспорту та автобусів.

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Скриншот допису ДПСУ

Нагадаємо, що словацький уряд продовжив обмеження щодо ввезення агропродукції з України на невизначений термін. Крім того, список заборонених для імпорту товарів також був розширений.

Також ми писали, що на пропускному пункті Краківець — Корчова тривають протести через блокаду польсько-українського кордону. Сьогодні, 1 грудня, водії з України оголосили голодування через блокаду.

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