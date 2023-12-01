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На границе со Словакией перевозчики начали блокировать движение грузовиков

1 декабря 2023 16:51
обновлено: 16:57
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
На границе со Словакией перевозчики начали блокировать движение грузовиков
Словацкие перевозчики начали блокирование границы. Фото: AutodopravcoviaUNAS
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

На территории Словакии перевозчики приступили к блокированию движения грузовиков. Речь идет о пункте пропуска "Вишне-Немецкое", смежном украинскому пункту "Ужгород".

Об этом сообщает ГНСУ.

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Блокировка движения на границе со Словакией

"По информации от словацких пограничников, в 16:05 на территории Словакии начата блокировка движения грузовиков через пункт пропуска "Вишне-Немецкое", смежный украинскому пункту пропуска "Ужгород", — говорится в сообщении.

Отмечается, что акцию проводят представители Союза перевозчиков Словакии, его сроки пока не известны.

В то же время перевозки гуманитарной помощи, других важных грузов, живых животных, топлива и охлажденных грузов не будут блокированы.

Остальные грузы на выезд из Словакии будут пропускать в ограниченном количестве, по четыре грузовика в час.

Движение на въезд в Словакию блокироваться не будет. Также не ограничивается движение легкового автотранспорта и автобусов.

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Скриншот поста ГНСУ

Напомним, что словацкое правительство продлило ограничения по ввозу агропродукции из Украины на неопределенный срок. Кроме того, список запрещенных к импорту товаров также был расширен.

Также мы писали, что на пропускном пункте Краковец-Корчева продолжаются протесты из-за блокады польско-украинской границы. Сегодня, 1 декабря, водители из Украины объявили голодовку из-за блокады.

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