На границе со Словакией перевозчики начали блокировать движение грузовиков

Словацкие перевозчики начали блокирование границы. Фото: AutodopravcoviaUNAS

На территории Словакии перевозчики приступили к блокированию движения грузовиков. Речь идет о пункте пропуска "Вишне-Немецкое", смежном украинскому пункту "Ужгород".

Об этом сообщает ГНСУ.

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"По информации от словацких пограничников, в 16:05 на территории Словакии начата блокировка движения грузовиков через пункт пропуска "Вишне-Немецкое", смежный украинскому пункту пропуска "Ужгород", — говорится в сообщении.

Отмечается, что акцию проводят представители Союза перевозчиков Словакии, его сроки пока не известны.

В то же время перевозки гуманитарной помощи, других важных грузов, живых животных, топлива и охлажденных грузов не будут блокированы.

Остальные грузы на выезд из Словакии будут пропускать в ограниченном количестве, по четыре грузовика в час.

Движение на въезд в Словакию блокироваться не будет. Также не ограничивается движение легкового автотранспорта и автобусов.

Скриншот поста ГНСУ

Напомним, что словацкое правительство продлило ограничения по ввозу агропродукции из Украины на неопределенный срок. Кроме того, список запрещенных к импорту товаров также был расширен.

Также мы писали, что на пропускном пункте Краковец-Корчева продолжаются протесты из-за блокады польско-украинской границы. Сегодня, 1 декабря, водители из Украины объявили голодовку из-за блокады.