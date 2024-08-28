На Львівщині 27 серпня сталася ДТП за участю неповнолітнього

Місце ДТП. Фото: поліція Львівської області

У Бориславі Львівської області 27 серпня, приблизно о 17:45, на вулиці Володимира Великого сталася дорожньо-транспортна пригода. В результаті зіткнення з автомобілем постраждав неповнолітній мотоцикліст.

Про це повідомила пресслужба поліції Львівської області у серпня, 28 серпня.

Читайте також:

На Львівщині 27 серпня трапилася ДТП

Аварія трапилася між автомобілем Citroen C4 Picasso, за кермом якого перебував 61-річний житель міста, та мотоциклом City R 200, яким керував 17-річний місцевий мешканець.

Через аварію мотоцикліст отримав серйозні травми і був негайно доставлений до реанімаційного відділення лікарні.

За інформацією Дрогобицького районного відділу поліції, було відкрито кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкції за цією статтею можуть включати обмеження волі до трьох років, а також можливе позбавлення права керування транспортними засобами на такий самий строк.

Місце ДТП. Фото: поліція Львівської області