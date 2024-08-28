Во Львовской области 27 августа произошло ДТП с участием несовершеннолетнего

Место ДТП. Фото: полиция Львовской области

В Бориславе Львовской области 27 августа, примерно в 17:45, на улице Владимира Великого произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате столкновения с автомобилем пострадал несовершеннолетний мотоциклист.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Львовской области в августе, 28 августа.

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Авария произошла между автомобилем Citroen C4 Picasso, за рулем которого находился 61-летний житель города, и мотоциклом City R 200 под управлением 17-летнего местного жителя.

Из-за аварии мотоциклист получил серьезные травмы и был немедленно доставлен в реанимационное отделение больницы.

По информации Дрогобычского районного отдела полиции, было возбуждено уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения. Санкции по этой статье могут включать ограничение свободы до трех лет, а также возможное лишение права управления транспортными средствами на тот же срок.

Место ДТП. Фото: полиция Львовской области