Во Львовской области 27 августа произошло ДТП с участием несовершеннолетнего

Во Львовской области мотоцикл столкнулся с авто — в полиции заявили о пострадавшем подростке
В Бориславе Львовской области 27 августа, примерно в 17:45, на улице Владимира Великого произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате столкновения с автомобилем пострадал несовершеннолетний мотоциклист.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Львовской области в августе, 28 августа.
На Львовщине 27 августа произошло ДТП
Авария произошла между автомобилем Citroen C4 Picasso, за рулем которого находился 61-летний житель города, и мотоциклом City R 200 под управлением 17-летнего местного жителя.
Из-за аварии мотоциклист получил серьезные травмы и был немедленно доставлен в реанимационное отделение больницы.
По информации Дрогобычского районного отдела полиции, было возбуждено уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения. Санкции по этой статье могут включать ограничение свободы до трех лет, а также возможное лишение права управления транспортными средствами на тот же срок.
Читайте Новини.LIVE!