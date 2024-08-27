Як суд покарав жителя Львівщини, який керував автомобілем у нетверезому стані та не мав водійського посвідчення

Суддя. Фото ілюстративне: zmina.info

У Львівській області чоловік у стані наркотичного сп'яніння керував легковим автомобілем. Водійського посвідчення в порушника також не було.

Про це йдеться в постанові Дрогобицького Львівського міськрайонного суду Львівської області, яку в серпні поточного року опублікували в Єдиному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Інцидент стався 22 квітня поточного року в місті Стебник. Фігуранта, який рухався на автобілі Mazda вулицею Грушевського, зупинили правоохонці. Під час спілкування з керманичем поліцейські виявили в нього ознаки наркотичного сп'яніння. Він проходження огляду порушник відмовився. Водійського посвідчення у фігуранта також не виявилося, бо раніше він вже відповідав перед судом за керування машиною без прав — за це його тоді позбавили водійських документів.

Рішення суду

На обвинуваченого склали адміністративні протоколи за фактами нетверезої їзди та їзди без прав. На судове засідання порушник не зв'явився, тому справу розглянули без його присутності.

Підсудного визнали винним і засудили до 51 тисячі гривень штрафу. Крім того, йому заборонили протягом десятьох років керувати транспортними засобами. Ще майже 41 тисячу гривень чоловік має сплатити в якості штрафу за їзду без посвідчення водія. Автомобіль у нього мають конфіскувати.