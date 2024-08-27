Как суд наказал жителя Львовской области, который управлял автомобилем в нетрезвом состоянии и не имел водительского удостоверения

Судья. Фото иллюстративное: zmina.info

Во Львовской области мужчина в состоянии наркотического опьянения управлял легковым автомобилем. Водительского удостоверения у нарушителя тоже не было.

Об этом говорится в постановлении Дрогобычского Львовского горрайонного суда Львовской области, которое в августе текущего года опубликовали в Едином реестре судебных решений.

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Детали дела

Инцидент произошел 22 апреля текущего года в городе Стебник. Фигуранта, двигавшегося на автомобиле Mazda по улице Грушевского, остановили правоохранители. Во время общения с водителем полицейские обнаружили у него признаки наркотического опьянения. От прохождения осмотра нарушитель отказался. Водительского удостоверения у фигуранта также не оказалось, так как ранее он уже отвечал перед судом за управление машиной без прав — за это тогда его лишили водительских документов.

Решение суда

На обвиняемого составили административные протоколы по фактам нетрезвой езды и езды без прав. На судебное заседание нарушитель не явился, поэтому дело рассмотрели без его присутствия.

Подсудимого признали виновным и приговорили к 51 тысяче гривен штрафа. Кроме того, ему запретили в течение 10 лет управлять транспортными средствами. Еще почти 41 тысячу гривен человек должен уплатить в качестве штрафа за езду без водительского удостоверения. Автомобиль у него должны конфисковать.