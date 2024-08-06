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На Львівщині собака вкусив за щоку маленького хлопчика — що вирішив суд

6 серпня 2024 01:32
Чекарьова Марія - редактор
На Львівщині суд виніс вирок господарю, собака якого напав на малолітню дитину
Злий собака. Фото ілюстративне: zbroya.info
Чекарьова Марія - редактор

У місті Золочів Львівської області собака напав на малолітнього хлопчика. Дитина зазнала не лише фізичної, а й психологічної травми.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень у середу, 31 липня.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, інцидент стався на початку червня на вулиці Вокзальній. Собака, який гуляв без повідка й намордника, вкусив за щоку малолітнього хлопчика. Матір травмованої дитини зазначила, що після нападу її син був увесь у крові. Хлопчика доставили до лікарні. Там йому наклали на щоку шви. Жодних витрат на лікування постраждалої дитини власник собаки до судового засідання не відшкодував.

Рішення суду

У вироку суду зазначено, що за утримання собак і котів у місцях, де це заборонено відповідними правилами, утримання незареєстрованих собак, приведення їх у громадські місця, вигулювання собак без повідків та намордників (крім собак, породи яких не внесені до Переліку небезпечних порід собак) чи в не відведених для цього місцях, а також неприбирання екскрементів тварини під час її перебування у громадському місці (крім вигулювання у спеціально відведених для цього місцях) передбачена адміністративна відповідальність.

Суд визнав власника собаки винним у вчиненні адміністративного порушення та наклав на нього штраф у розмірі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 3 400 гривень. Порушник має сплатити штраф не пізніше ніж за 15 днів після оголошення вироку. Якщо ж він цього не зробить, розмір штрафу подвоять. Собаку в порушника конфіскують. Також йому потрібно сплатити близько 606 гривень судового збору.

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