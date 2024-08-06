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Во Львовской области собака укусила за щеку маленького мальчика — что решил суд

6 августа 2024 01:32
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
Во Львовской области суд вынес приговор хозяину, собака которого напала на малолетнего ребенка
Злая собака. Фото иллюстративное: zbroya.info
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

В городе Золочев Львовской области собака напала на малолетнего мальчика. Ребенок получил не только физическую, но и психологическую травму.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений в среду, 31 июля.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, инцидент произошел в начале июня на улице Вокзальной. Собака, которая гуляла без поводка и намордника, укусила за щеку малолетнего мальчика. Мать травмированного ребенка отметила, что после нападения ее сын был весь в крови. Мальчика доставили в больницу. Там ему наложили на щеку швы. Никаких расходов на лечение пострадавшего ребенка владелец собаки до судебного заседания не возместил.

Решение суда

В приговоре суда указано, что за содержание собак и кошек в местах, где это запрещено соответствующими правилами, содержание незарегистрированных собак, привод их в общественные места, выгул собак без поводков и намордников (кроме собак, породы которых не внесены в Перечень опасных пород собак) или в не отведенных для этого местах, а также неуборка  экскрементов животного во время его пребывания в общественном месте (кроме выгулки в специально отведенных для этого местах) предусмотрена административная ответственность.

Суд признал владельца собаки виновным в совершении административного нарушения и наложил на него штраф в размере двухсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет 3 400 гривен. Нарушитель должен уплатить штраф не позднее 15 дней после оглашения приговора. Если же этого не сделает, размер штрафа удвоят. Собаку у нарушителя конфискуют. Также ему нужно уплатить около 606 гривен судебного сбора.

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