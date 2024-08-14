На Львівщині винесли вирок військовому, який самовільно залишив військову частину

Суддя. Фото ілюстративне: depositphotos.com

У Львівській області військовослужбовець самовільно залишив військову частину. На службі він не з'являвся протягом трьох місяців.

Про це йдеться у вироку, який Яворівський суд Львівської області ухвалив у середу, 7 серпня.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, фігурант є мешканцем селища Івано-Франкове Яворівського району. Він служив в одній із військових частин у Львівській області, а не з'являвся на службі в період з 13 квітня.

Що вирішив суд

У суді обвинувачений повністю визнав свою провину. За його словами, упродовж трьох місяців він перебував удома та проводив вільний час за власним розсудом. До суду чоловік звернувся із проханням не карати його занадто суворо.

Порушника засудили до п'яти років позбавлення волі, однак протягом 30 днів від дня проголошення вироку можна подати апеляцію й оскаржити це рішення.