Во Львовской области вынесли приговор военному, который самовольно покинул воинскую часть

Судья. Фото иллюстративное: depositphotos.com

Во Львовской области военнослужащий самовольно покинул воинскую часть. На службе он не появлялся в течение трех месяцев.

Об этом говорится в приговоре, который Яворивский суд Львовской области вынес в среду, 7 августа.

Читайте также:

Детали дела

Согласно судебным материалам, фигурант является жителем поселка Ивано-Франковское Яворивского района. Он служил в одной из воинских частей во Львовской области, а не появлялся на службе с 13 апреля.

Что решил суд

В суде обвиняемый полностью признал свою вину. По его словам, в течение трех месяцев он находился дома и проводил свободное время по собственному усмотрению. К суду мужчина обратился с просьбой не наказывать его слишком строго.

Нарушителя приговорили к пяти годам лишения свободы, однако в течение 30 дней со дня вынесения приговора можно подать апелляцию и обжаловать это решение.