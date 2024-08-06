Побила та намагалася задушити свекруху — що вирішив суд

На Одещині жінка побила та ледь не задушила свекруху — як її покарав суд
Тарутинський районний суд ухвалив рішення у справі щодо місцевої мешканки, яка в квітні цього року нанесла тілесних ушкоджень своїй свекрусі. Їй призначили штраф у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Про це йдеться у вироку, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.
Деталі справи
Під час конфлікту, що виник між жінками, обвинувачена спочатку схопила свекруху за шию і почала душити, а потім завдала кілька ударів по обличчю та почала трясти потерпілу. Це призвело до появи синців і саден, зокрема, на шиї, нижній губі і передпліччі.
Експерти визначили, що ці травми не загрожували життю і мали короткочасні наслідки, що тривали не більше шести днів. Судово-медичні експерти класифікували їх як легкі тілесні ушкодження згідно з нормами Наказу № 6 МОЗ України.
Рішення суду
Підсудна визнала свою провину і не оскаржувала результати досудового розслідування. Потерпіла погодилася на спрощене розгляд справи.
Суд класифікував дії обвинуваченої умисним нанесенням легких тілесних ушкоджень. Пом'якшувальними обставинами стали щире каяття та активна допомога у розслідуванні, тоді як обтяжуючими обставинами було те, що злочин був скоєний щодо близьких родичів.
З огляду на всі обставини справи, суд призначив обвинуваченій штраф у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що дорівнює 850 гривням.
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