Побила та намагалася задушити свекруху — що вирішив суд

Суддя оголошує вирок. Фото: Ґрати

Тарутинський районний суд ухвалив рішення у справі щодо місцевої мешканки, яка в квітні цього року нанесла тілесних ушкоджень своїй свекрусі. Їй призначили штраф у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Про це йдеться у вироку, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Під час конфлікту, що виник між жінками, обвинувачена спочатку схопила свекруху за шию і почала душити, а потім завдала кілька ударів по обличчю та почала трясти потерпілу. Це призвело до появи синців і саден, зокрема, на шиї, нижній губі і передпліччі.

Експерти визначили, що ці травми не загрожували життю і мали короткочасні наслідки, що тривали не більше шести днів. Судово-медичні експерти класифікували їх як легкі тілесні ушкодження згідно з нормами Наказу № 6 МОЗ України.

Рішення суду

Підсудна визнала свою провину і не оскаржувала результати досудового розслідування. Потерпіла погодилася на спрощене розгляд справи.

Суд класифікував дії обвинуваченої умисним нанесенням легких тілесних ушкоджень. Пом'якшувальними обставинами стали щире каяття та активна допомога у розслідуванні, тоді як обтяжуючими обставинами було те, що злочин був скоєний щодо близьких родичів.

З огляду на всі обставини справи, суд призначив обвинуваченій штраф у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що дорівнює 850 гривням.