Побила и пыталась задушить свекровь - что решил суд

Судья оглашает приговор. Фото: Грати

Тарутинский районный суд принял решение по делу о местной жительнице, которая в апреле этого года нанесла телесные повреждения своей свекрови. Ей назначен штраф в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Об этом говорится в приговоре, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

Во время конфликта между женщинами обвиняемая сначала схватила свекровь за шею и начала душить, а затем нанесла несколько ударов по лицу и начала трясти потерпевшую. Это привело к появлению синяков и ссадин, в частности, на шее, нижней губе и предплечье.

Эксперты определили, что эти травмы не угрожали жизни и имели кратковременные последствия, длившиеся не более шести дней. Судебно-медицинские эксперты классифицировали их как легкие телесные повреждения по нормам Приказа № 6 Минздрава Украины.

Решение суда

Подсудимая признала свою вину и не оспаривала результаты досудебного расследования. Потерпевшая согласилась на упрощенное рассмотрение дела.

Суд классифицировал действия обвиняемого умышленным нанесением легких телесных повреждений. Смягчающими обстоятельствами стали искреннее раскаяние и активная помощь в расследовании, в то время как отягчающими обстоятельствами было то, что преступление было совершено в отношении близких родственников.

Учитывая все обстоятельства дела, суд назначил обвиняемый штраф в размере 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет 850 гривен.