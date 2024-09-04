На КПП з Румунією частково обмежать рух транспорту

Автобусні черги на перетині кордону. Фото: Новини.LIVE

На кордоні з Румунією проводяться ремонтні роботи. Рух транспорту пунктом пропуску "Солотвино — Сігету-Мармацієї" частково призупинять.

Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби у середу, 4 вересня.

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Згідно з інформацією, отриманою від румунської сторони, пункт пропуску "Солотвино — Сігету-Мармацієї" буде частково закритий для автотранспорту через аварійну ситуацію на мосту через річку Тиса, що вимагатиме термінового проведення ремонтних робіт.

Обмеження для автомобілів діятимуть з 10:00 до 15:00 з понеділка по п’ятницю. Ці зміни набудуть чинності з 5 вересня 2024 року і триватимуть протягом місяця.

Пішохідний рух залишиться без змін. В ДПСУ порекомендували врахувати ці обмеження при плануванні подорожей і розглянути альтернативні маршрути на вказаний період.