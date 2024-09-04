На КПП с Румынией частично ограничат движение транспорта

Автобусная очередь на пересечении границы. Фото: Новини.LIVE

На границе с Румынией производятся ремонтные работы. Движение транспорта по пункту пропуска "Солотвино — Сигету-Мармации" частично приостановят.

Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы в среду, 4 сентября.

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Согласно информации, полученной от румынской стороны, пункт пропуска "Солотвино — Сигету-Мармации" будет частично закрыт для автотранспорта из-за аварийной ситуации на мосту через реку Тиса, что потребует срочного проведения ремонтных работ.

Ограничения для автомобилей будут действовать с 10:00 до 15:00 с понедельника по пятницу. Эти изменения вступят в силу с 5 сентября 2024 г. и продлятся в течение месяца.

Пешеходное движение останется без изменений. В ГПСУ порекомендовали учесть эти ограничения при планировании поездок и рассмотреть альтернативные маршруты на указанный период.