Обстріл Полтавщини 26 серпня — є травмовані

Руйнування внаслідок російської атаки. Ілюстративне фото: Суспільне

У Полтавській області є влучання внаслідок атаки з боку російської армії. Травмовані люди.

Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін у своєму Telegram-каналі у понеділок, 26 серпня.

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Російські війська завдали удару по промисловому об'єкту на Полтавщині. Внаслідок атаки травмовано п'ятеро людей.

Інших деталей влада області не надає.

Скриншот допису Проніна в Telegram

Про повітряну тривогу у регіоні сповістили близько 01:00 26 серпня. За цей час в офіційному Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ повідомляли, зокрема, про рух БпЛА типу "Shahed" у Полтавській області.

Мешканців регіону закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях до офіційного відбою.