Обстрел Полтавщины 26 августа — травмированы

Разрушение в результате российской атаки. Иллюстративное фото: Суспільне

В Полтавской области есть попадания в результате атаки со стороны российской армии. Травмированы люди.

Об этом сообщил начальник Полтавской ОВО Филипп Пронин в своем Telegram-канале в понедельник, 26 августа.

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Российские войска нанесли удар по промышленному объекту в Полтавской области. В результате атаки травмированы пять человек.

Других деталей власти области не предоставляют.

Скриншот сообщения Пронина в Telegram

О воздушной тревоге в регионе известили около 01:00 26 августа. За это время в официальном Telegram-канале Воздушных сил ВСУ сообщали, в частности, о движении БПЛА типа Shahed в Полтавской области.

Жители региона призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях к официальному отбою.