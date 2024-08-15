У Кременчуці військовий двічі тікав з лікарні - його засудили на п'ять років

Судове засідання. Ілюстративне фото: Суспільне

У місті Кременчук Полтавської області судили військового, який двічі самовільно залишав місце служби. Вперше він покинув місце лікування, а другий раз — не повернувся після завершення відпустки.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У лютому 2023 року військового достроково виписали зі шпиталю для ветеранів війни через порушення режиму перебування пацієнтів у стаціонарному відділенні.

У той же день колеги по службі виявили його вдома у стані алкогольного сп'яніння — чоловіка доставили до медпункту, де він пройшов обстеження на факт сп’яніння. Після цього його поклали у палату, а вночі він втік звідти та повернувся до військової частини майже через два тижні.

Згодом із листопада 2023 року до січня 2024 року військовослужбовець перебував на стаціонарному лікуванні у відділенні неврозів з надання психіатричної допомоги. Чоловік залишив медичний заклад самовільно та не повернувся до служби — його розшукали правоохоронці аж у квітні.

Рішення суду

Автозаводський районний суд визнав винним військовослужбовця у самовільному залишенні місця служби. Капітану призначили покарання у вигляді позбавлення волі на п'ять років та один місяць.