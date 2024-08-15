В Кременчуге военный дважды убегал из больницы – его засудили на пять лет

Судебное заседание. Иллюстративное фото: Суспільне

В городе Кременчуг Полтавской области судили военного, который дважды самовольно покидал место службы. Впервые он покинул место лечения, а второй раз не вернулся после завершения отпуска.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В феврале 2023 года военный был досрочно выписан из госпиталя для ветеранов войны из-за нарушения режима пребывания пациентов в стационарном отделении.

В тот же день сослуживцы обнаружили его дома в состоянии алкогольного опьянения — мужчину доставили в медпункт, где он прошел обследование на факт опьянения. После этого его положили в палату, а ночью он сбежал оттуда и вернулся в военную часть почти через две недели.

С ноября 2023 года по январь 2024 года военнослужащий находился на стационарном лечении в отделении неврозов по оказанию психиатрической помощи. Мужчина оставил медицинское учреждение самовольно и не вернулся в службу — его разыскали правоохранители в апреле.

Решение суда

Автозаводской районный суд признал виновным военнослужащего в самовольном уходе с места службы. Капитану назначили наказание в виде лишения свободы на пять лет и один месяц.