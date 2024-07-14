У Кременчуці викрали дитину з перинатального центру

Новонароджений малюк. Ілюстративне фото: UNFPA

У неділю, 14 липня, у місті Кременчук Полтавської області з медичного центру зник новонароджений малюк. Наразі тривають оперативно-розшукові заходи.

Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції.

Читайте також:

Викрадення немовляти у Кременчуці

Правоохоронці розповідають, що подія трапилася у другій половині дня 14 липня.

"До поліції Кременчука близько 16:40 надійшло повідомлення від жінки, що у неї з післяпологової кімнати перинатального центру зникло немовля", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до розшуку зниклої дитини залучили весь особовий склад поліції Полтавської області.

"Зараз тривають оперативно-розшукові заходи з метою встановлення особи, причетної до викрадання дитини", — кажуть правоохоронці.

У поліції додають, що вже відкрили кримінальну справу за статтею про позбавлення волі або викрадення людини.

Також правоохоронці закликали повідомити будь-яку інформацію, яка допоможе у пошуках. Зробити це можна за номером телефону поліції 102.

Редактор "Кременчуцької газети" Олег Булашев повідомив у Telegram, що зараз на виїзді з міст поліціянти перевіряють усі автівки. Через це на дорогах утворилися затори.

"Також патрулі працюють на авто та залізничному вокзалі, в місцях масового скупчення людей", — написав він.

Раніше ми повідомляли, що лікарі-нейрохірурги львівської Дитячої лікарні Святого Миколая врятували життя двом недоношеним немовлятам, які народилися на 28-му тижні вагітності.

Також ми писали про трагедію в місті Біляївка Одеської області. Там маленька дитина впала у вигрібну яму.