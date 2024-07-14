В Кременчуге похитили ребенка из перинатального центра

В Полтавской области из перинатального центра пропал младенец
В воскресенье, 14 июля, в городе Кременчуг Полтавской области из медицинского центра исчез новорожденный малыш. В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия.
Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.
Похищение младенца в Кременчуге
Правоохранители рассказывают, что событие произошло во второй половине дня 14 июля.
"В полицию Кременчуга около 16:40 поступило сообщение от женщины, что у нее из послеродовой комнаты перинатального центра исчез младенец", — говорится в сообщении.
Отмечается, что к розыску пропавшего ребенка привлекли весь личный состав полиции Полтавской области.
"Сейчас продолжаются оперативно-розыскные мероприятия с целью установления лица, причастного к похищению ребенка", — говорят правоохранители.
В полиции добавляют, что уже возбуждено уголовное дело по статье о лишении свободы или похищении человека.
Также правоохранители призвали сообщить любую информацию, которая поможет в поисках. Сделать это можно по телефону полиции 102.
Редактор "Кременчугской газеты" Олег Булашев сообщил в Telegram, что сейчас на выезде из города полицейские проверяют все автомобили. Поэтому на дорогах образовались пробки.
"Также патрули работают на авто и железнодорожном вокзале, в местах массового скопления людей", — написал он.
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