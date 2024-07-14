В Кременчуге похитили ребенка из перинатального центра

Новорожденный малыш. Иллюстративное фото: UNFPA

В воскресенье, 14 июля, в городе Кременчуг Полтавской области из медицинского центра исчез новорожденный малыш. В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

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Правоохранители рассказывают, что событие произошло во второй половине дня 14 июля.

"В полицию Кременчуга около 16:40 поступило сообщение от женщины, что у нее из послеродовой комнаты перинатального центра исчез младенец", — говорится в сообщении.

Отмечается, что к розыску пропавшего ребенка привлекли весь личный состав полиции Полтавской области.

"Сейчас продолжаются оперативно-розыскные мероприятия с целью установления лица, причастного к похищению ребенка", — говорят правоохранители.

В полиции добавляют, что уже возбуждено уголовное дело по статье о лишении свободы или похищении человека.

Также правоохранители призвали сообщить любую информацию, которая поможет в поисках. Сделать это можно по телефону полиции 102.

Редактор "Кременчугской газеты" Олег Булашев сообщил в Telegram, что сейчас на выезде из города полицейские проверяют все автомобили. Поэтому на дорогах образовались пробки.

"Также патрули работают на авто и железнодорожном вокзале, в местах массового скопления людей", — написал он.

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