Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow В Полтавской области из перинатального центра пропал младенец arrow

В Полтавской области из перинатального центра пропал младенец

14 июля 2024 21:27
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
В Кременчуге похитили ребенка из перинатального центра
Новорожденный малыш. Иллюстративное фото: UNFPA
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

В воскресенье, 14 июля, в городе Кременчуг Полтавской области из медицинского центра исчез новорожденный малыш. В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

Читайте также:

Похищение младенца в Кременчуге

Правоохранители рассказывают, что событие произошло во второй половине дня 14 июля.

"В полицию Кременчуга около 16:40 поступило сообщение от женщины, что у нее из послеродовой комнаты перинатального центра исчез младенец", — говорится в сообщении.

Отмечается, что к розыску пропавшего ребенка привлекли весь личный состав полиции Полтавской области.

"Сейчас продолжаются оперативно-розыскные мероприятия с целью установления лица, причастного к похищению ребенка", — говорят правоохранители.

В полиции добавляют, что уже возбуждено уголовное дело по статье о лишении свободы или похищении человека.

Также правоохранители призвали сообщить любую информацию, которая поможет в поисках. Сделать это можно по телефону полиции 102.

Редактор "Кременчугской газеты" Олег Булашев сообщил в Telegram, что сейчас на выезде из города полицейские проверяют все автомобили. Поэтому на дорогах образовались пробки.

"Также патрули работают на авто и железнодорожном вокзале, в местах массового скопления людей", — написал он.

Ранее мы сообщали, что врачи-нейрохирурги львовской Детской больницы Святого Николая спасли жизнь двум недоношенным младенцам, родившимся на 28-й неделе беременности.

Также мы писали о трагедии в городе Беляевка Одесской области. Там маленький ребенок упал в выгребную яму .

дети похищение кража Кременчуг полиция Полтавская область преступление Нацполиция

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

3 июля 2024

10:28 Минимальная зарплата в июле — как изменятся доходы украинцев

5 июля 2024

10:08 Забарный может стать игроком одного из самых титулованных клубов мира — что известно

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля